Vaccino Astrazeneca, ok dell'Aifa con la raccomandazione: "Preferibile negli under 55"

L'Agenzia Italiana del farmaco, Aifa, ha approvato il vaccino anti Covid-19 di AstraZeneca. Ieri era arrivato l'ok dell'Ema. La Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia del farmaco ha detto sì all'utilizzo per tutte le fasce di età, ma nelle raccomandazioni - al contrario di quanto riferito dall’agenzia regolatoria europea - sottolinea: "E' preferibile utilizzare il vaccino negli under 55, perché sulle persone nelle fasce di età più anziane ci sono meno dati".

"Con l'ok ad Astrazeneca entriamo in una fase espansiva della vaccinazione e serve tutto il personale che abbiamo selezionato" aveva dichiarato qualche ora prima del verdetto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso del vertice con i presidenti delle Regioni sulla rimodulazione del piano vaccinale. "Dobbiamo stare molto attenti a quello che ci dirà Aifa, anche in altri paesi europei le agenzie nazionali danno dato indicazioni abbastanza stringenti, come la Germania che ha autorizzato l'utilizzo del vaccino fino a 65 anni. Noi aspettiamo la nostra autorità nazionale".

