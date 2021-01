Rezza: preoccupano le varianti del coronavirus

27 gennaio 2021 a

a

a

«Nel momento in cui si stanno rendendo disponibili i vaccini abbiamo assistito all’emergere di varianti di Sars-Cov-2 che destano una certa preoccupazione». Soprattutto per quanto riguarda «quella brasiliana su cui non sembra avere efficacia il vaccino». Lo ha detto il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, intervenuto alla conferenza stampa «La proposta italiana per la sorveglianza viro-immunologica Covid-19». Preoccupa «la variante UK, quella del Kent, nel sud est dell’Inghilterra, dove purtroppo c’è Londra, metropoli molto popolata e con molti italiani.

Video su questo argomento Rezza: bisogna essere veloci a identificare le varianti del virus TMNews

La variante ha iniziato a circolare lo scorso autunno e potete immaginare la mobilità. L’R0 sembra essere aumentato rispetto agli altri ceppi, c’è qualche elemento che suggerisce una maggiore letalità ma i dati sono contrastanti. La buona notizia è che sembra rispondere ai vaccini», osserva Rezza. Per il direttore della Prevenzione del ministero, «forse quella che preoccupa di più è la variante brasiliana, emersa in Amazzonia e su cui ci sono dubbi sull’efficacia dei vaccini».

Video su questo argomento Rezza: "Epidemia resta in fase delicata, non allentare le misure"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.