Coronavirus, il bollettino del 23 gennaio: 13.331 nuovi casi e 488 morti. Superate 85.000 vittime

Sono 13.331 nuovi casi di Coronavirus registrati nella ultime 24 ore in Italia, per un totale di 2.455.185 dall'inizio della pandemia. Il dato emerge dal bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Ben 488 i decessi da ieri in Italia, che portano il totale a 85.162. Con quelli di oggi diventano 2.455.185 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 498.834 (-3.219 rispetto a ieri), 475.045 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 21.403 di cui 2.386 in terapia intensiva (174 in più rispetto a ieri). I dimessi/guariti sono 1.871.189 con un incremento di 16.062 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi è la Lombardia (1.535), seguita da Emilia-Romagna (1.301), Toscana (1.297), Sicilia (1.158) e Campania (1.150).

