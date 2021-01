Nuova variante Covid esplode in Francia. Boom di casi: "Non è la britannica"

21 gennaio 2021 a

Una nuova misteriosa variante del Covid-19 sta colpendo la Francia con numerosi focolai improvvisi che crescono in maniera estremamente rapida in molte zone del Paese. Secondo le prime analisi, non si tratterebbe della variante britannica e prende forza l'ipotesi di una nuova mutazione del virus. Tra i folocai interessati quello che fa capo all'ospedale di Compiègne, a Nord di Parigi, con 160 pazienti contagiati, e i boom di contagi nel Sud-Ovest, nel centro e nell'Est della Francia. La direttrice dell'ospedale di Compiègne, Catherine Latger, ha dichiarato "di aver chiesto nuove analisi per verificare la presenza di nuove varianti non identificate" dal momento che è stata esclusa la presenza, nei pazienti contagiati, della variante britanna del coronavirus.

