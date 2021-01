Al via il vaccino per gli anziani. Dal 25 gennaio prenotazioni online

18 gennaio 2021 a

Partiranno il 25 gennaio le prenotazioni online (sul portale salutelazio.it) per le vaccinazioni anti Covid per gli over 80 del Lazio. Invece dal 1° febbraio con i medici di base.

Per prenotare il vaccino sul portale salutelazio.it è sufficiente inserire il proprio codice fiscale. Gli over 80 potranno quindi scegliere uno dei 100 punti di somministrazione diffusi sul territorio regionale: "con la prenotazione del vaccino, in base alla fascia oraria disponibile, sarà automaticamente prenotata anche la seconda dose, sempre nel medesimo punto di somministrazione".

Sul sito salute lazio.it si sottolinea che le somministrazioni saranno eseguite per il periodo temporale che va dal 1 febbraio al 31 di marzo 2021. In alternativa alla prenotazione online, dal primo febbraio sarà possibile per gli over 80 rivolgersi al proprio medico di medicina generale: in questo caso la prenotazione sarà gestita direttamente dal medico e la somministrazione avverrà presso lo studio del medico o studi aggregati. Il vaccino verrà distribuito ai medici di medicina generale che aderiscono alla campagna vaccinale attraverso i 20 Hub ospedalieri in grado di garantirne la «catena del freddo». L’adesione alla vaccinazione è libera e volontaria.

