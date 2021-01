Marocchino positivo al Covid esce di casa e va a rubare

12 gennaio 2021 a

a

a

Ha violato l’isolamento fiduciario perché positivo al Covid per andare a rubare. Per questo un 31enne marocchino è stato denunciato dai Carabinieri a Imola, nel Bolognese. L’uomo è stato sorpreso a rubare in un negozio di abbigliamento al centro commerciale «Leonardo» dal personale addetto alle vendite.

La refurtiva, del valore di circa 400 euro, è stata recuperata dai militari intervenuti e restituita al legittimo proprietario. Il 31enne è stato riaccompagnato a casa per proseguire il provvedimento sanitario che gli era stato imposto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.