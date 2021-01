Scandalo Oms-Italia, da Giletti la bomba di Zambon su Ranieri Guerra: la verità sul piano pandemico

Giada Oricchio 10 gennaio 2021 a

Francesco Zambon, il funzionario dell’OMS, parla in esclusiva a “Non è l’Arena”, il programma di Massimo Giletti su La7 domenica 10 gennaio: “Ranieri Guerra mi chiese di falsificare le date per un suo conflitto di interessi. Non è vero che l’OMS non aveva aggiornato le linee guida dal 2006. Brusaferro e Speranza erano infastiditi”.

Francesco Zambon, il funzionario che ha denunciato che il piano pandemico italiano 2016 fosse in realtà la fotocopia del 2006 (dunque inadatto ad affrontare l’emergenza Covid-19), racconta la sua verità a “Non è l’Arena”: “Sono solo, ben consigliato dai miei avvocati, ma dall’OMS non ho avuto grande solidarietà, semmai l’ho avuta dai cittadini italiani. Non è una situazione facile, provo solitudine, la mia non è una battaglia contro l’OMS, ma a fianco dell’Organizzazione. Non sono mai sparito dai radar dell’OMS come dice Ranieri Guerra. Con lui i rapporti erano cordiali fino al 15 maggio quando mi chiese di cambiare una data e non era corretto. La tensione si apre molto decisa sulle mie osservazioni in merito al fatto che il piano era vecchio”.

Sulla famigerata email (svelata da Report) del direttore aggiunto dell’OMS, Ranieri Guerra, che gli intimava di falsificare le date, Zambon fa chiarezza: “All’inizio pensavo fosse in buona fede, feci i controlli e capì che in realtà era così. Il tono e la telefonata servivano per farmi falsificare qualcosa in un periodo in cui era stato direttore per la prevenzione e io ci ho ravvisato un grande conflitto di interessi. E in genere non è così frequente che l’Organizzazione nomini un direttore aggiunto nella nazione di cui è originario e in cui ha già ricoperto un ruolo. Inoltre smentisco che l’OMS non avesse dato nuove linee guida per gli aggiornamenti, basta consultare il sito: ci sono stati nel 2009, nel 2013 e nel 2017 e nel 2018 c’è anche una check list”.

Il Viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, garantisce il proprio appoggio al ricercatore che in merito al piano pandemico (pubblicato e rimosso i n24 ore): “Ranieri Guerra ha detto che il file era del 2006 perché non c’erano novità, ma non è vero. Dal 2006 il quadro delle conoscenze sulle pandemie è cambiato eccome, nel 2009 le linee guida sono cambiate profondamente e così nel 2013 e 2017. Ci riunivamo settimanalmente per coordinarci e c’era un rapporto di cui Ranieri Guerra era al corrente, sapeva della pubblicazione. Era lui che doveva informare il Ministro Speranza perché aveva l’incarico del direttore generale dell’OMS a mantenere i rapporti con l’Istituto Superiore di Sanità”. Zambon spiega che il dossier era accurato e che la decisione di scrivere solo “confermato” senza “aggiornato” è stata presa da tutto il team che ha compilato il rapporto: “Con gli altri 9 ricercatori ci siamo mossi all’unisono. Il piano era del 2006, non era un’opinione e quindi tutti abbiamo deciso di non scrivere updated”.

Il funzionario fa luce anche sulle email al capo dell’OMS Tedros: “E’ stata una email dolorosa, non solo perché riferisco le minacce di Ranieri Guerra, ma anche per il potenziale conflitto di interessi e per l’importanza della pubblicazione che se fosse stata ritirata avrebbe causato un rischio catastrofico reputazionale all’OMS. Ma non ho ricevuto alcuna risposta. Io ho attivato la procedura interna di controllo già a maggio perché l’Organizzazione stava correndo il pericolo di un danno di immagine enorme e Ranieri Guerra lo sa bene perché a giugno ha ricevuto una telefonata in cui lo consigliavano di scusarsi con me per iscritto”.

Massimo Giletti va al cuore del problema: “Zambon, ma lei ha ricevuto pressioni? E’ vero che Speranza era infastidito?” e il ricercatore risponde senza esitazioni: “Sì, c’è stata qualche telefonata da parte di qualcuno del Ministero alla Salute infastidito per il dossier. So per certo che Brusaferro e Speranza erano infastiditi. Era un problema diplomatico non tanto per il rapporto, quanto perché non erano stati informati. Poi Ranieri Guerra ha chiesto la rimozione del dossier non solo dal sito dell’Oms, ma anche da altri siti, doveva sparire e così è stato. Ci sono state delle pressioni prima e dopo. Se rifarei tutto? Sì, senz’altro, ho fatto il mio dovere. Avrei informato io, Speranza se avessi avuto il suo numero. Fu Ranieri Guerra a informarmi che c’era del malcontento per la mia decisione di pubblicare il rapporto. Brusaferro l’ho sentito perché lo conosco, non ha fatto commenti sul contenuto, ma solo sul fatto che non era stato informato. Io non voglio andare contro l’OMS anche se l’OMS è venuta contro di me, voglio eliminare i conflitti di interesse nello staff”.

