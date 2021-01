Report Oms, il rapporto sull'Italia fu bloccato da Speranza

09 gennaio 2021 a

Il report dell'Oms sulla gestione della pandemia in Italia sarebbe stato bloccato dal ministro della Salute Speranza perché non era stato precedentemente informato. Lo scrive Francesco Borgonovo in un articolo pubblicato su "La Verità".

Il report sull'Italia fu pubblicato sul sito dell'Organizzazione a maggio ma, nell'arco di una giornata, venne ritirato e mai più ripubblicato. Nel report Oms si spiegava che l'Italia non aveva un piano pandemico aggiornato e che aveva gestito l'emergenza in modo "improvvisato, caotico e creativo". Ma perché il rapporto fu ritirato in fretta e furia? "La Verità" riporta le parole di Hans Kluge, direttore regionale Oms per l'Europa, che in una conferenza stampa ha spiegato perché: "Il ministro non era stato informato"

