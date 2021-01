Covid, l'Oms lancia l'allarme in Europa: fare di più. Variante inglese in 22 Paesi

07 gennaio 2021 a

a

a

L’Oms ha esortato l’Europa a intensificare le proprie misure di fronte alla «situazione allarmante» della pandemia di Covid-19 nel Continente. «Si tratta di una situazione allarmante», ha dichiarato in un briefing il direttore Oms Europa, Hans Kluge, «il che significa che per un breve periodo di tempo è necessario fare di più di quanto abbiamo fatto e intensificare le misure sanitarie e sociali per essere certi di poter appiattire la ripida curva che alcuni Paesi poterebbero ancora non aver visto». «Si tratta di intensificare le misure base, che già ci sono familiari, per abbassare il contagio», ha aggiunto

Il direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità in Europa ha detto inoltre che sono 22 i Paesi che hanno registrato la nuova variante britannica del virus, Sars CoV-2 Variant of Concern (Voc), e ha deficito questo dato preoccupante.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.