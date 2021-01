Hebei, 11 milioni di cinesi in lockdown per 63 casi. Così Pechino stronca il virus

07 gennaio 2021 a

a

a

Mentre nel resto del mondo il coronavirus miete vittime e affonda l'economia a Wuhan la pandemia è solo un ricordo. Anche e soprattutto per le misure draconiane messe in atto in Cina per stroncare ogni nuovo focolaio. Basta guardare i numeri del nuovo allarme Covid nel Paese asiatico dove è stato deciso di isolare la città di Shijiazhuang, 11 milioni di abitanti, capitale della provincia di Hebei confinante con quella di Pechino. I nuovi contagi registrati nella megalopoli nelle ultime 24 ore sono 63, il numero più alto dallo scorso luglio, di cui 51 nella sola provincia di Hebei, dove si sono registrati anche altri 69 casi positivi senza sintomi. In particolare, sono stati bloccati i collegamenti ferroviari e autostradali in direzione della città che si trova a circa 300 chilometri a sud della capitale.

Video su questo argomento Cina e pandemia, Matteo Salvini contro Xi Jinping: "Ha fatto i soldi col virus". Ecco la prova

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.