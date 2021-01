Befana in zona rossa. Ecco tutti i divieti di oggi

06 gennaio 2021 a

Giorno dell'Epifania in zona rossa. Anche oggi i negozi resteranno chiusi tranne alimentari e quelli che vendono beni di prima necessità. Per ristoranti e bar sono consentiti l’asporto e la consegna a domicilio dalle 5 alle 22.

La circolazione è vietata tranne che per motivi di lavoro, salute e necessità come uscire per fare la spesa. L’autocertificazione è necessaria per gli spostamenti anche all’interno del proprio Comune. Ci sono alcune deroghe come la possibilità di raggiungere le seconde case nella propria regione, andare a casa di amici e familiari ma soltanto due persone per auto (esclusi dal conteggio i figli sotto i 14 anni) nella stessa regione e con un solo spostamento in tutta la giornata.

