Quel bimbo portato in dono dall'Epifania

Maurizio Costanzo 06 gennaio 2021 a

a

a

Pensando all’Epifania, ai doni, mi piace ricordare che in un paese che si chiama Briga Alta, sui monti del cuneese, dopo 42 anni, è nato un bambino. Si chiama Antonio. Va anche detto che Briga Alta, al confine con la Liguria, conta appena 39 residenti e quindi i 42 anni senza nascite è singolare ma può avere una giustificazione. Mi è venuto da pensare che forse i pochi residenti, per il clima o per altri motivi, non si trovano al meglio in quella località e quindi non fanno figli. Ma forse non è vero, in quanto in tutta Italia aumentano gli anziani e non nascono bambini.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.