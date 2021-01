Pregliasco: usciremo dalla pandemia a Natale prossimo

05 gennaio 2021 a

«La campagna è partita come un diesel, c’è stata inizialmente un’eccessiva aspettativa, determinata dalla decisione di anticipare il tutto con il V-Day europeo del 27 dicembre, rispetto alla disponibilità. Per fare una valutazione reale della campagna di vaccinazione serve un pò di tempo, non può essere fatta nei primi giorni, la macchina va oliata e l’organizzazione è molto complessa». Lo afferma il virologo Fabrizio Pregliasco, che lancia poi l’allarme per la variante britannica del coronavirus. «Finora abbiamo sempre ritenuto che l’immunità di gregge si raggiunga con il 60-70% della popolazione vaccinata, ma questo valore potrebbe peggiorare proprio a casa della variante britannica, che è rilevante, è salire all’80% della popolazione vaccinata». Quando verrà raggiunta dunque l’immunità di gregge in Italia, chiede Affari Italiani? «Dipende da diversi fattori, come la capacità organizzativa del sistema e il tasso di adesione, ma non credo prima di settembre». In autunno potremo quindi andare in giro senza mascherina come si faceva prima del Covid? «Ovviamente speriamo il prima possibile, ma vista anche la variante britannica credo che servirà un po' di cautela ulteriore. A fine autunno e quindi per Natale 2021 potremmo tornare a una situazione di normalità», spiega Pregliasco.

