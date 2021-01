Ecco le fregature del Covid. Così Paragone massacra i virologi iettatori

03 gennaio 2021 a

Molti lo hanno definito l'anno della rinascita ma il 2021 comincia a suon di fregature per gli italiani. Gianluigi Paragone elenca i "pacchi" arrivati per le feste con un video su Facebook in cui punta il dito contro i virologi menagrami e gli "sciacalli" delle multinazionali. "Ecco le prime fregature dell'anno di cui si parla poco. A partire dalla figura che non vuole scendere la piedistallo: il virologo, che diventato ormai sinonimo di iettatore", dice l'ex grillino a capo del movimento Italexit.

Il buon anno dei virologi agli italiani. Pregliasco: la terza ondata è certa, stop a cene e ritrovi per tutto il 2021

"Gente come Fabrizio Pregliasco, che dice che la terza ondata è certa e pranzi e cene vanno dimenticati per tutto il 2021. Come a dire: ristoratori fottetevi, che il vostro lavoro danneggia i cittadini", commenta Paragone che spiega: "Ma per me i ristoranti sono più sicuri di molte case perché i gestori sono stati costretti a predisporre tutte le misure anti Covid per riaprire e poi li hanno richiusi.

Dopo i virologi con "gli occhiali scuri alla Totò per menare jella" è il turno "degli avvoltoi delle multinazionali, come quelle della consegna del cibo. I ristoratori sono arrabbiati, prima i buoni pasto ora la percentuale da pagare ai colossi del delivery che erodono il guadagno".

