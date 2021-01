Rider pestato, fermati tutti e sei gli aggressori

04 gennaio 2021 a

Hanno un nome i ragazzi che hanno pestato il rider. Sono stati fermati tutti e sei i presunti autori del pestaggio del ragazzo a Napoli lo scorso 2 gennaio per rapinargli lo scooter. I primi due fermi d’iniziativa della polizia erano stati per due minorenni legati a pregiudicati del clan Di Lauro, uno figlio di un elemento di spiccco della cosca e l’altro di un affiliato detenuto. Avrebbero, a quanto apprende l’AGI, 15 e 16 anni. Questa mattina sono stati rintracciati nel rione cosiddetto Terzo Mondo. Uno di loro era alla guida dello scooter bianco che nel video diventato virale nei social investe la vittima alle gambe, mentre l’altro è tra coloro che infieriscono a pugni e calci contro il 50enne. Uno dei due avrebbe già confessato, assistito dal suo legale. Altri due minorenni e due appena maggiorenni sono stati poi individuati e fermati. Il pm dei minori, Nicola Ciccarelli, sta ascoltando gli under 18.

