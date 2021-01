La incredibile "scelta etica" sui vaccini arriva in Parlamento con Fdi

03 gennaio 2021 a

a

a

Sull'autentico casino esploso in tema di vaccini arriva l’interrogazione parlamentare. Annunciata – come prescrivono i tempi nuovi – su Instagram dalla deputata di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli.

Il direttore dell’Agenzia del Farmaco, Magrini, confessa il timore di trovarsi presto di fronte a “un dilemma etico non indifferente” . Si riferirebbe – ricostruisce la Montaruli - al fatto che AIFA dovra' stabilire "a chi destinare ciascun prodotto, e non sara' facile, di fronte a valori di efficacia potenzialmente diversi” dei vari vaccini e stante il fatto che chi si vaccina non può scegliere con quale farmaco vaccinarsi ma tale scelta verrà rimessa appunto all’Agenzia.

Ma il principale di questi vaccini - in termini di quantitativo di dosi per il primo e secondo trimestre secondo il piano strategico del Ministero della Salute - ancora attende l’autorizzazione Ema, dice la parlamentare di Fdi.

“Il piano italiano si fonda quindi per i primi 6 mesi del 2021 sulla disponibilità di un farmaco non disponibile e non autorizzato stante il doveroso rigore in controlli non ancora terminati e quindi ancora insoddisfatti”: di qui l’interrogazione su che cosa intenda finalmente fare il ministro Roberto Speranza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.