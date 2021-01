Incredibile: sabato Salvini di nuovo a processo per la difesa dei confini

03 gennaio 2021 a

Sembra davvero incredibile ma Matteo Salvini deve andare ad un altro processo legato alla difesa dei confini nazionali. Accadrà sabato prossimo quando il leader della Lega dovrà presentarsi in Tribunale a Palermo per un altro processo per sequestro di persona, per aver rallentato lo sbarco di migranti irregolari da una nave spagnola. Per l’accusa di sequestro di persona sono previsti fino a 15 anni di carcere. Dice Salvini: "Sapete perchè? Perchè la nave spagnola Open arms si rifiutò di andare in Spagna, nonostante il governo spagnolo avesse offerto due porti. A processo vado io - all'epoca era ministro dell'interno -e ci vado tranquillo e sereno e orgoglioso di aver difeso i confini italiani, lascio giudicare al giudice ma non ritengo di aver sequestrato nessuno e ritengo di aver difeso il mio paese".

