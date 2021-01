"Una colluttazione, poi non ricordo più nulla". Arrestato il figlio di Colleoni

Sullo stesso argomento: E' stato il figlio ad uccidere il ristoratore di Bergamo

Il ristoratore ex segretario provinciale della Lega ucciso dal figlio per dissidi sulla gestione del locale

"Ho avuto una colluttazione, poi non ricordo più nulla". È l’ammissione davanti ai Carabinieri di Francesco Colleoni, il 34enne arrestato per l’omicidio del padre Franco Colleoni, ristoratore e segretario provinciale della Lega fino al 2004, ucciso ieri a Dalmine, in provincia di Bergamo. Secondo una prima ricostruzione all’origine della tragedia ci sarebbero dissidi familiari e un rapporto conflittuale tra i due, acuito ultimamente dalle liti sulla gestione del ristorante "Il Carroccio", in cui lavoravano insieme.

E' stato il figlio ad uccidere il ristoratore di Bergamo

