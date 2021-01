E' stato il figlio ad uccidere il ristoratore di Bergamo

03 gennaio 2021 a

I carabinieri di Bergamo hanno arrestato questa mattina Francesco Colleoni, 34 anni, di Dalmine, per l'omicidio del padre Franco, 68, ristoratore ed ex segretario provinciale della Lega Nord di Bergamo ucciso ieri a Dalmine. Il presunto movente è nei cattivi rapporti familiari e in quelli legati alla gestione del ristorante di famiglia. Nel corso della notte l'arrestato ha ammesso ai militari una colluttazione con il padre, ma di non ricordare nulla dell'evento, ed è stato arrestato.

