Capodanno tragico: 13enne morto ad Asti. Nel Napoletano donna colpita da un proiettile

01 gennaio 2021 a

a

a

Finale tragico ad Asti dove un 13enne è morto a Capodanno per le ferite all'addome causate dall'esplosione di un petardo. Inutili i soccorsi, il ragazzino è arrivato in ospedale già in arresto cardiaco. Sul posto anche i carabinieri. Nel Napoletano una donna invece, che si trovava a casa dell'anziana madre a Mugnano, è stata colpita alla testa da un proiettile vagante esploso durante gli spari dei botti mentre era affacciata al balcone. La donna è ricoverata al Cardarelli, fortunatamente non è in pericolo di vita e sarà operata nei prossimi giorni. Il bilancio dei feriti di Capodanno tra Napoli e provincia è di 8 persone: tre nel capoluogo e cinque nell'hinterland. Nessuno è in pericolo di vita e sono tutti maggiorenni. Lo scorso anno erano stati 48.

Nel pomeriggio di ieri invece è esplosa una sparatoria nel Milanese con due feriti. L'episodio grave legato forse a un regolamento di conti. Poi l'incidente a un uomo che ha perso due dita a causa dello scoppio di un petardo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.