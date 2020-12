Riecco gli allarmi Covid. Qua ci preparano un'ondata di lockdown

31 dicembre 2020 a

Ma ci stanno preparando ad una nuova ondata di lockdown? Italiani in zona rossa ma ricominciano gli scienziati con i loro allarmi sul Covid quasi a offrire al governo - che non aspetta altro - l'occasione per nuove misure restrittive. Fine pena mai.

"La curva nel nostro Paese è in decrescita, ma un po' rallentata. Però ci sono paesi a noi vicini che mostrano invece una curva in ricrescita. Questo e' un tema di grande attenzione, ed e' un grande incentivo a fare in modo che la nostra curva si mantenga in decrescita". Così il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, davanti alla stampa al ministero della Salute sull'analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia.

"L'incidenza si mostra in calo, ma dobbiamo valutarla con cautela, -prosegue Brusaferro- che per quanto riguarda gli effetti delle festività su una maggiore o minore diffusione del contagio sostiene che andranno valutati a metà gennaio.

Ci sono "cinque regioni che hanno una probabilità superiore del 50% di superare la soglia critica di occupazione posti letto in area medica in 30 giorni e tre Regioni per le terapie intensive".. In particolare "Liguria, Calabria e Veneto hanno superato Rt nel limite inferiore sotto 1 e questo segnala la probabilita' che i casi aumentino. Altre come Puglia e Basilicata hanno Rt intorno a 1 e altre vicino a 1. Questo da' un segnale di attenzione perche' sono nella fascia di Rt dove il numero di casi tende a non decrescere"

