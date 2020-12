Due cinghiali si rifugiano al cimitero. Paura a Chieti, scatta l'allarme

30 dicembre 2020 a

Paura a Chieti dove due grossi esemplari di cinghiale sono richiusi all'interno del cimitero. "Nella giornata di oggi il cimitero cittadino resterà chiuso, perché divenuto meta di due grossi esemplari di cinghiali, che arrivati nella zona di Sant'Anna, presumibilmente spaventati dalle auto e dalla gente, si sono rifugiati all'interno - fa sapere il comune del capoluogo abruzzese che ha pubblicato anche alcune foto degli avvistamenti - Dopo le prime segnalazioni arrivate dai cittadini, l'Amministrazione ha mobilitato subito la Polizia Municipale che ha provveduto con l'ausilio di una pattuglia di Carabinieri Forestali a evacuare la zona e a chiudere i cancelli, sia a tutela della cittadinanza, sia per mettere in sicurezza gli animali, grazie anche all'intervento dei veterinari".

"La ricerca prosegue da ore, uno dei due esemplari è riuscito a fuggire ed ha vagato in altre zone della città, forse cercando di riprendere la via dei campi. Per rendere sicuro il cimitero, il sindaco ha predisposto un'ordinanza che manterrà chiusa la struttura per l'intera giornata di oggi, anche per verificare la presenza di un altro esemplare, che secondo alcune segnalazioni sembrerebbe ferito", si legge nel comunicato in cui "alla cittadinanza si raccomanda la massima attenzione, come attenzione sarà assicurata dall'Amministrazione a non nuocere agli animali, nell'impedire che possano provocare danni a persone o cose".

