Forza Italia non molla: Morra si deve dimettere dall'Antimafia

Gli azzurri non mollano sul caso Morra. Il presidente della commissione Antimafia, dopo gli insulti a Jole Santelli, deve mollare la poltrona. Forza Italia, nel corso della capigruppo di Montecitorio è tornata sul tema delle dimissioni del presidente dell’Antimafia Morra. "

"Non ci sono più le condizioni per un prosieguo ordinato dei lavori di una Commissione così importante". Lo ha detto Mariastella Gelmini ai microfoni di Radio Radicale. "Le affermazioni di Morra contro Jole Santelli sono state ripetute e di una gravità inaudita, ormai non rappresenta più tutti i gruppi, non può più ricoprire questo importante ruolo. Abbiamo posto per l’ennesima volta la questione politica: i commissari di Forza Italia sono pronti a rassegnare le proprie dimissioni se Morra resta presidente dell’Antimafia. Ormai deve essere sostituito al più presto, non ci sono più le condizioni per collaborare".

Morra pensava di averla fatta franca, ma era un'illusione. E probabilmente anche l'intero centrodestra farà sua la posizione di Forza Italia su una vicenda davvero inaudita.

