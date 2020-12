Guzzini si dimette da Confindustria e invece Nicola Morra resta al suo posto

Francesco Storace 17 dicembre 2020 a

Eppure, una riflessione va fatta. C’è chi si dimette dalla guida di un’associazione di privati, mentre resta abbarbicato al suo posto il presidente di una commissione parlamentare.

Il presidente di Confindustria di Macerata si era fatto sfuggire una frase davvero grave (“Se morirà qualcuno, pazienza”) con riferimento al Covid. E molti erano insorti, perché un pensiero del genere è davvero ingiustificabile. Va anche detto che tanti altri erano rimasti stupiti, proprio conoscendo Guzzini. Tra questi anche il presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli, pronto a giurare che non fosse il reale pensiero del presidente di Confindustria. Eppure, Guzzini, dopo essersi scusato, non ha voluto limitarsi al gesto di contrizione, ma ha proprio lasciato l’incarico.

Nicola Morra, presidente della commissione antimafia, resta invece al suo posto dopo le gravissime frasi pronunciate nei confronti di Jole Santelli, la scomparsa presidente della Calabria, contro il malati di tumore giudicati inabili a lavorare e contro gli stessi calabresi “che si sbagliano a votare chi sta male”. Perché Morra è ancora al suo posto? Ha farfugliato un abbozzo di scuse in una letterina ai capigruppo dell’antimafia? Che aspettano a rimandarla al mittente? Soprattutto dopo il gesto di Guzzini, è inammissibile che uno sguaiato resti al vertice dell’Antimafia.

Domenico Guzzini si è dimesso da presidente di Confindustria Macerata. Lo ha annunciato con una lettera nella quale si dice “dispiaciuto tantissimo per aver, anche se involontariamente, coinvolto Confindustria in questa spiacevole vicenda”. Il riferimento è alle forti polemiche provocate da una sua frase (leggi l’articolo) nel corso di un forum on line, parlando dell’emergenza Covid. “Io penso che le persone sono un po’ stanche di questa situazione e vorrebbero, alla fine, venirne fuori. Anche se qualcuno morirà, pazienza” aveva detto l’imprenditore.

