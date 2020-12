Dal Parlamento un bel gesto contro la persecuzione dei cristiani

24 dicembre 2020 a

In tempi natalizi una cosa buona dalla politica è arrivata. E ne è fiero Lorenzo Fontana della Lega, che esprime soddisfazione: "Bene l'ok all'emendamento, a firma Lega, che rifinanzia il fondo per interventi di sostegno delle minoranze cristiane perseguitate nelle aree di crisi. Ora si proceda con l'esame della mia proposta di legge contro la cristianofobia. #STOPCRISTIANOFOBIA". Un pensiero assolutamente adatto ad un periodo in cui gli attacchi ai cristiani si susseguono in tutto il mondo, Occidente compreso. Ma in Italia si comincia ad alzare la testa ed è un bel dono di Natale.

