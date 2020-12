L'Aria che Tira, sulla variante Covid Walter Ricciardi dà la colpa all'Inghilterra. E invoca un nuovo lockdown

Giada Oricchio 22 dicembre 2020 a

Nella puntata di martedì 22 dicembre di “L’Aria che Tira”, il professor Walter Ricciardi rassicura: “Vaccino efficace anche sulla variante inglese del Coronavirus”, ma accusa: “Inghilterra poco trasparente e tempestiva. Ha taciuto la verità”.

In collegamento video con Myrta Merlino, padrona di casa di “L’Aria che Tira”, il medico e igienista Walter Ricciardi, ha dato ragione al governatore del Veneto, Luca Zaia (“se la variante del Coronavirus era in Gran Bretagna da tre mesi, significa che è già qui”): “Sì, è vero che la forma inglese del Covid-19 sta circolando in Italia, ma niente panico, le mutazioni nei virus sono normali, cercano sempre di adattarsi all’organismo ospite e bypassare le nostre resistenze. Ieri abbiamo avuto uno scambio di idee con tutti i paesi europei e con la Gran Bretagna e sappiamo che questa variante non compromette l’efficacia del vaccino, qualche dubbio in più sulla diagnostica, per questo abbiamo attivato una maggior sorveglianza. Il vaccino resta assolutamente valido, io lo farò a gennaio e non subito solo perché non sono a stretto contatto con i malati. Cosa significa la diagnostica? Che i tamponi molecolari sono tutti attendibili, mentre su quelli rapidi dobbiamo essere sicuri che niente ci sfugga e abbiamo attivato una verifica, una sorveglianza epidemiologia. Però ripeto: più contagioso non significa più aggressivo. E’ probabile che il Covid-19 sia già diffuso in Italia, purtroppo il gruppo di ricercatori inglesi, finanziato dal governo, lo sapeva da fine settembre. Anche a Bologna era stato isolato, ma il governo inglese non ha avvisato tutta la comunità scientifica europea. La variante circola perché ha avuto ottobre e novembre per diffondersi in tutto il mondo”.

Sul blocco immediato dei voli da e per la Gran Bretagna con centinaia di italiani bloccati, la Merlino chiede: “Siamo tanto severi con l’Inghilterra perché è in piena Brexit o perché è stata poco affidabile sulle notizie?” e Ricciardi denuncia: “Chiariamo: i ricercatori hanno fatto il loro lavoro e lo hanno fatto bene, è stato il governo inglese a comunicarlo tardi. Addirittura, dopo averlo saputo, aveva autorizzato 5 giorni di feste nonostante il parere contrario dei medici. Non sono affidabili, dicono tutto e il contrario di tutto in una settimana. Se poi quello che scoprono i ricercatori non viene comunicato… In questo caso, non siamo stati più severi che con la Cina, semplicemente abbiamo fatto quello che non abbiamo fatto con la Cina. Le misure però devono essere applicate in maniera seria e ragionata. Il blocco può ritardare l’epidemia, ma non può fermarla del tutto. E l’Inghilterra non è stata brillante per trasparenza e tempestività”.

Ricciardi ribadisce che la mutazione del Covid-19 è più penetrante: “Fino all’80% più contagioso? Sì, questa variante permette al virus di penetrare meglio all’interno del corpo umano perché riesce a superare il muco umano del naso. Ora più che mai, la mascherina deve coprire anche il naso. Se le misure del Governo sono sufficienti? Tutto quello che serve per limitare la mobilità va fatto, è necessario. Fosse per me farei un lockdown ragionato, le misure del governo vanno nella giusta direzione, purtroppo c’è confusione e la tempistica scaglionata non va bene, la contagiosità si arresta solo nei giorni rossi ma l’effetto non rimane nel tempo perché si riaccende nei giorni in cui ci si può spostare. Non dobbiamo perdere la testa come in passato e attrezzarci per non farlo circolare di più”.

