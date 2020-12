Zanardi vede e sente. Ecco come sta il campione

21 dicembre 2020 a

Adesso Alex Zanardi vede e sente. Il campione bolognese rimasto vittima di un tragico incidente in handbike, sta lentamente migliorando. Come riporta il Corriere della Sera stringe la mano su richiesta e se gli chiedono di fare ok, alza il pollice.

Non solo. Se gli chiedi dov'è la moglie Daniela, lui è già in grado di girare il capo verso di lei. Insomma la scalata è appena iniziata ed è ancora dura. Ma per la seconda volta, il campione bolognese non si arrende.

