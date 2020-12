Non è L'Arena ci riprova con Giuseppe Ruocco: il segretario si barrica e il viceministro Sileri sbrocca

20 dicembre 2020 a

"Non e L'Arena" ci riprova. Nella puntata in onda domenica 20 dicembre la giornalista di La7 Francesca Carrarini ritenta nell'impresa di intervistare segretario generale del ministero della Salute Giuseppe Ruocco sul piano pandemico mai aggiornato in Italia dal 2006. Ma il segretario riesce a fare peggio della puntata precedente: Ruocco corre via, non risponde a nessuna delle domande e poi si barrica nel palazzo dopo aver chiuso il portone in faccia all'inviata della trasmissione di Massimo Giletti. Tutto questo per non rispondere nemmeno a una delle domande sul caso Oms che, in piena pandemia da coronavirus, ha sconvolto gli italiani e fa tremare la politica. In studio, dove tra gli ospiti c'è il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, cala il gelo: alla faccia della trasparenza. E in studio con Giletti di fronte a quella scena il viceministro - fino a quel momento rimasto praticamente in silenzio - si sfoga: "Il piano pandemico è vecchio, sono anni che non viene rinnovato. È inaccettabile per gli italiani una cosa del genere. Dov'è questo comitato per la pandemia?". Un Sileri da applausi tanto che con lui si complimentano poco dopo la virologa Maria Rita Gismondo e l'europarlamentare del Pd Alessandra Moretti, entrambe in collegamento.

