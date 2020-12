Presunti brogli elettorali, Castorina non risponde al Gip

18 dicembre 2020 a

a

a

Antonino Castorina, il consigliere comunale del Pd arrestato (ai domiciliari) nei giorni scorsi per presunti brogli alle elezioni comunali di Reggio Calabria del 20 e 21 settembre scorsi, oggi, accompagnato dal proprio legale di fiducia, l’avvocato Natale Polimeni, si è presentato dal gip, negli uffici del Centro direzionale, per sostenere l’interrogatorio di garanzia. Da quanto apprende l’Agi Castorina si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il suo avvocato ha preannunciato la diffusione di un comunicato stampa in giornata.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.