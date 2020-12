In Germania i centri per il vaccino sono già pronti. E da noi pensano alle primule

15 dicembre 2020 a

Quello che vedete nella foto in alto è il centro vaccini anti-Covid che aprirà domani ad Amburgo, in Germania. Non ci sono primule, è nei locali della fiera delle città tedesca ed è raggiungibile in metro, treno, auto e bus. Sarà aperto dalle 8 alle 20 sette giorni su sette e sarà in grado di vaccinare 7mila persone al giorno. Già reclutati medici e infermiere necessari.

Per fare il vaccino ci vuole un fiore. L'ultima di Arcuri: la primula-gazebo

La cancelliera tedesca Angela Merkel non fa spot, ma è pronta a partire appena Ema dice sì. Secondo la Bild addirittura il 26 dicembre, sempre che vengano confermate le indiscrezioni che vedono l'Agenzia europea per il farmaco dare il via libera al vaccino Pfizer BioNTech prima di Natale, il 23 dicembre. E in Italia si pensa alle primule.

Il regalo dell'Ema ai governi, ok al vaccino Pfizer prima di Natale

