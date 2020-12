La modella fa tremare il mondo delle feste vip: 15mila euro per il mio lato B...

14 dicembre 2020 a

Il caso Alberto Genovese a Non è l'Arena su La7. Massimo Giletti ha intervistato Giulia Napolitano, studentessa di 21 anni che come modella ha partecipato a numerose feste "selvagge" a Milano e a Roma, non solo a Terrazza Sentimento ma in numerosi eventi privati organizzati nel "bel mondo" con sesso e droga a fiumi. "Chiedevano di appartarsi con me, ma non ho mai accettato", ha detto la ragazza che ha cominciato a frequentare quelle feste all'età di 18 anni. "L'offerta più alta? 15 mila euro per il lato b. Mi fanno schifo, preferisco mangiare pane e cipolla che aprire le gambe e avere la borsa di marca al braccio", ha detto la giovane che ha raccontato quanto visto in molti eventi "estremi". "Se faccio i nomi mi ammazzano", ha detto da Giletti. Di seguito e a questo link il video di La7.

