Google è andato in crash: da YouTube a Gmail servizi offline e rallentamenti

14 dicembre 2020

Google e i suoi servizi sono in crash. YouTube è fuori uso in molti Paesi d'Europa tra cui l'Italia ma anche negli Stati Uniti e in Oceania. Da qualche minuto non si accede alla più famosa piattaforma video del mondo. Disservizi si segnalano anche per Gmail, Drive e per lo stesso motore di ricerca di Mountain View, di gran lunga il più utilizzato del mondo. Tantissime le segnalazioni ai siti specializzati come Downdetector che riguardano anche Google Maps, Meet, Google Play Blogger.

