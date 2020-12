Altro che Bella Ciao, a scuola insegnate il pensiero di Oriana Fallaci

13 dicembre 2020 a

"Altro che Bella Ciao, nelle scuole si insegni il pensiero di Oriana Fallaci, una straordinaria donna della cultura italiana" scrive sul sito 7Colli.it il vice direttore de Il Tempo Francesco Storace chiedendosi "chissà cosa aspetti Fico a chiedere alla Camera un sì o un no ad Oriana Fallaci. E a milioni di italiani che ne amano il pensiero e vorrebbero trasmetterlo ai loro figli".

Il 4 novembre, e non sarà un caso, il deputato leghista Luca Toccalini, che è segretario dei giovani del movimento, ha raccolto le firme dei suoi colleghi e ha presentato una proposta di legge per l’introduzione dell’insegnamento dei testi di Oriana Fallaci nell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado. “La Repubblica riconosce i testi della giornalista e scrittrice Oriana Fallaci quale espressione del proprio sviluppo e della propria cultura. E per questo – lo prevede il secondo articolo, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, nelle scuole di ogni ordine e grado, nell’ambito delle attività didattiche finalizzate alla conoscenza della cultura e delle radici italiane, è inserito l’insegnamento dei testi della giornalista e scrittrice Oriana Fallaci”.

"Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha ora il dovere istituzionale - scrive Storace - di dare finalmente il via libera alla discussione della proposta, assegnandola in commissione. Perché non può prevalere quell’ostracismo culturale che fece mettere sotto accusa la Fallaci dal pensiero dominante per le sue idee sull’Islam e il Medio Oriente. Eppure, scrive Toccalini nella sua relazione alla proposta di legge, le preoccupazioni di Oriana “rispetto all’avanzata islamica” sono diventate “realtà in questi anni e, al grido « Allah akbar», città come Parigi, Barcellona e Manchester sono state duramente colpite e con esse è stato colpito al cuore tutto il mondo occidentale”.

E’ una legge di valori, quella presentata a Montecitorio, e non di propaganda, come è invece il tentativo di far diventare norma addirittura Bella Ciao. Il pericolo islamico c’è ancora, se lo mettano in testa tutti, Fico compreso.

