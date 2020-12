Come potremo pranzare a Natale. E senza troppe discussioni su Conte

12 dicembre 2020 a

Ormai siamo alla fobia per il Natale e si dispensano i consigli da paura. Regole, secondo il Conte pensiero, da farci passare ogni voglia di festeggiare e probabilmente proprio questo è lo scopo. Ma è tutto così necessario?

I mitici esperti si sono sbizzarriti e ci vorrebbero a un metro e mezzo di distanza a tavola già mentre ci gustiamo l’antipasto. Se siamo troppi, mangiare sul divano…

Scordiamoci di abbracciare per gli auguri i non conviventi. Quindi zie e nonni, nipoti e cugini non si azzardino ad avvicinarsi a voi. Il virus si infila dai vestiti del parentado.

Se proprio dovete fare la solita grande mangiata, procuratevi piatti, bicchieri e posate di carta. Così non dovete perdere tempo a scrivere nomi di persona per evitare scambi di oggetti.

E niente cin-cin alla fine del pranzo. Se tocchiamo il bicchiere altrui col nostro, chissà come va a finire.

Mani pulite, ovviamente, ma dotatevi di una quantità industriale di asciugamani. Se avete ospiti li adoperano anche loro e il Covid vi bastona.

A proposito, niente auguri neppure al telefono. Per via di quell’usanza che con uno squillo fai gli auguri a tutti passandosi l'un l'altro l'apparecchio. Al massimo il vivavoce…

Scarso appeal per i canti di Natale. Troppe goccioline. E siccome nessuno ci potrà imporre la mascherina in casa il 25 dicembre il nemico è in agguato..

E alla fine non azzardarsi a chiedere che razza di festa sia diventata. E soprattutto prudenza nell’augurare con qualche giorno di anticipo buon anno nuovo. Magari qualcuno si arrabbia se si ricorda che glielo avete detto anche a fine 2019 e si gratta.

