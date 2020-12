Donald Trump non si è arreso. Raffica di tweet contro il "furto" di Joe Biden

12 dicembre 2020 a

a

a

Si è arreso? Ma va là! Donald Trump non molla e torna a twittare contro il "furto" di voti di Joe Biden. "Abbiamo ricominciato a lottare!", "Attenti che vogliono entrare partigiani criminali alla Casa Bianca per seppellire tutte le prove che avevamo trovato sul figlio di Biden e altri collaboratori", "Tenete sott'occhio i governatori repubblicani di Georgia e Arizona che sono peggio dei democratici e mi hanno scippato la vittoria giocando per il nemico", e via una serie di tweet al fulmicotone tutti al segno del "con i voti legali ho stravinto io, l'altro solo con elettori inventati e frodi". È tornato Donald Trump e sembra più che mai convinto a non mollare e soprattutto a non traslocare dalla Casa Bianca...

WE HAVE JUST BEGUN TO FIGHT!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020

