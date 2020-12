Politici sedotti e spiati, la sexy 007 cinese fa tremare i democratici Usa

11 dicembre 2020 a

Big democratici caduti nella "trappola di miele" di Christine Fang, la seducente spia venuta dalla Cina per carpire segreti e informazioni riservate. La vicenda sta facendo tremare i palazzi del potere americano ed esplode mentre il dem Joe Biden si insedia alla Casa Bianca. Ufficialmente studentessa cinese in Usa, la giovane e bella Christine si è portata a letto mezza classe politica democratica in California. Si presentava come Fang Fang, e a deputati e sindaci fra le lenzuola ha carpito ogni segreto possibile. In realtà era una spia e nel 2015 è scappata dagli Usa per tornare nel suo paese quando l'Fbi ha intuito che la mangiatrice di uomini era una novella Mata Hari. E ora i giornali Usa la ribattezzano Christine "Bang Bang", o "Fang Bang"...

Tra le vittime della cinese, scrive La Stampa, i rappresentanti della California Eric Swalwell e Ro Khanna e il rappresentante delle Hawaii Tulsi Gabbard ma si segnalano "relazioni sessuali o romantiche" con "due sindaci del Midwest per un periodo di tre anni".

Iscritta alla California State University, Fang Fang era molto attiva nella comunità dem della Bay Area e aveva contatti con una miriade di politici tanto che la sua lista di amici su Facebook, così è cambiata la professione di agente segreto, era "una sorta di manifesto della comunicazione politica". Lo scandalo è solo all'inizio. Chi sa se fra i segreti carpiti sotto le lenzuola ci sono anche informazioni riservate sui giganti tecnologici della Silicon Valley.

