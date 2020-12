Caso Genovese, indagata anche l'ex fidanzata

09 dicembre 2020 a

a

a

L'ex fidanzata di Alberto Genovese risulta indagata dalla procura di Milano che sta ricostruendo le serate dell’imprenditore finito in manette per violenza sessuale, sequestro di persona e spaccio di sostanze stupefacenti. La giovane, secondo quanto ricostruito da alcune testimonianze, avrebbe concorso a quelle serate finite con droga e violenza.

La procura prosegue, intanto, nello studio delle immagini degli ultimi 6 mesi delle serate dell’uomo, registrate dal circuito di sicurezza dell’abitazione di Genovese, la famosa Terrazza Sentimento in pieno centro a Milano. Nel pomeriggio in una trasmissione Rai si è fatta avanti una terza presunta vittima, ma dalla giovane intervenuta in tv non sarebbe arrivata, per ora, nessuna denuncia in procura.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.