Incredibile a RaiSport, come se ne esce il telecronista: battutaccia sessista per scommessa

08 dicembre 2020 a

a

a

È bufera sulla Rai per l'uscita di un telecronista durante il Rally di Monza. Il pilota estone della Ogier Ott Tanak vince il settimo mondiale e Lorenzo Leonarduzzi di RaiSport ammette che sta superare il limite: "Mi hanno detto una battutaccia, mi vogliono far vincere 100 euro se la dico... La dico... 'Donna nanak tutta Tanak'. L'hanno cambiata così in brianzolo o in fiorentino, non so", dice il telecronista ridacchiando sulla battuta da osteria rimodellata sul nome del pilota estone.

Il video ha cominciato a girare sui social sollevando reazioni indignate. Come quella di Valeria Fedeli, senatrice del Partito democratico ed ex ministra dell'Istruzione, che - rilanciando su Twitter lo spezzone incriminato - chiede sanzioni pesanti: "Possibile che su ⁦RaiSport un giornalista si lasci andare a battute di pessimo gusto, volgari, sessiste, diseducative, vantandosi anche di averci vinto una scommessa da 100euro? Mi auguro che la Rai avvii subito un procedimento disciplinare".

Possibile che su ⁦@RaiSport⁩ un giornalista si lasci andare a battute di pessimo gusto, volgari, sessiste, diseducative, vantandosi anche di averci vinto una scommessa da 100euro? Mi auguro che la #Rai avvii subito un procedimento disciplinare. pic.twitter.com/v6STkyBa4m — valeria fedeli (@valeriafedeli) December 8, 2020

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.