Solito flop "digitale". Il Cashback è partito ma l'app IO va subito in tilt

Ancora problemi per il Programma Cashback nel giorno del suo avvio, oggi martedì 8 dicembre, festa dell'Immacolata e avvio simbolico del periodo natalizio. Eppure molti italiani che avevano pregustato di fare i primi regali con lo sconto del 10% hanno trovato una brutta sorpresa: l'app IO e il programma Cashback hanno numerosi problemi e sono tantissime le segnalazioni sui social. Più fortunati quelli che hanno aderito all'iniziativa con le piattaforme private legate ad alcune carte di credito.

"Il traffico sull’app IO si conferma estremamente intenso per l’enorme volume di richieste e ripetute sollecitazioni da parte degli utenti sulla sezione Portafoglio. Chi ha attivato i propri strumenti di pagamento elettronici ai fini del Cashback sull’app IO, da oggi può iniziare ad acquistare cumulando transazioni per ottenere il rimborso dell’Extra Cashback di Natale", comunica Palazzo Chigi. Ma sono tantissimi gli utenti che non sono riusciti ad "agganciare" un metodo di pagamento all'app in modo da fruire dei rimborsi che, ricordiamo, sono pari a un massimo di 150 euro su 1.500 di spesa complessiva fino al 31 dicembre.

"Solo nella mattinata odierna, sono circa 400 mila le nuove iscrizioni al Cashback effettuate tramite l’app IO, senza contare le iscrizioni aggiuntive che provengono da altri canali resi disponibili da soggetti del settore dei pagamenti coinvolti nell’iniziativa - spiega Palazzo Chigi - Il numero totale dei download dell’app IO ha superato i 7 milioni di cui oltre 200 mila solo nelle prime ore di oggi. Raddoppiate rispetto a ieri mattina le richieste di caricamento di carte all’interno della sezione 'Portafoglio', con picchi di oltre 12.000 operazioni al secondo. Si tratta di nuovi numeri record per l’app IO, con un sovraccarico esponenziale sull’infrastruttura che continua a comportare alcuni rallentamenti nella fruizione della sezione Portafoglio dell’app".

"PagoPA - insieme a SIA S.p.A., il partner tecnologico che gestisce la sezione Portafoglio - sta continuando a potenziare l’infrastruttura e ad effettuare interventi mirati, per consentire agli utenti che ancora non sono riusciti a completare il flusso di attivazione del Cashback, di farlo in tempi brevi. Nel frattempo, abbiamo rilasciato un nuovo aggiornamento dell’app IO già disponibile negli store online per tenere informati i cittadini sullo status di avanzamento dei lavori di manutenzione straordinaria in corso nella sezione Portafoglio", viene assicurato.

Ma come funziona? "Effettuando almeno 10 acquisti con carte e app di pagamento entro il 31 dicembre 2020, si potrà ottenere un rimborso del 10% di quanto speso fino ad un massimo complessivo per l'intero periodo di 150 euro. Non c’è un importo minimo di spesa, ma sono necessarie almeno 10 transazioni senza limitazioni merceologiche (sono ammessi al programma, ad esempio, acquisti in bar e ristoranti, pieni di benzina, generi alimentari, vestiti o elettrodomestici). Vengono conteggiati i pagamenti fatti presso i punti vendita fisici o verso artigiani e professionisti (idraulici, elettricisti, medici, avvocati) che siano dotati di un dispositivo di accettazione dei pagamenti elettronici, come il Pos, che consenta la partecipazione al programma. Sono, invece, esclusi gli acquisti online", si legge sul vademecum del servizio. Per chi è riuscito non solo a iscriversi, naturalmente, ma anche a inserire la propria carta nel "portafoglio". Un copione giù visto, come le tante iniziative "digitali" della Pubblica amministrazione finite con disservizi e click day disastrosi.

