Autocertificazione, controlli e anziani soli: cosa dice il Viminale sul Dpcm Natale

Più controlli in vista delle date "calde" per gli spostamenti precedenti al lockdown di Natale, stretta sulle autocertificazioni, attenzione massima al rischio assembramenti e alla scuola. Ecco la circolare del Viminale firmata dal capo di Gabinetto del ministero dell'Interno Bruno Frattasi indirizzata ai prefetti per le festività natalizie che riguarderanno il periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio, secondo il nuovo dpcm del premier Giuseppe Conte del 3 dicembre scorso.

Nel documento si specifica che durante il blocco degli spostamenti l'unica deroga sui ricongiungimenti è quella per visitare amici, ai nonni o agli anziani soli "non autosufficienti", da specificare nell'autocertificazione.

Il testo integrale della circolare.

Viene innanzitutto ribadita la tripartizione territoriale secondo la quale, oltre

alle misure generali di contenimento del contagio, valevoli sull’intero territorio nazionale

(area gialla), sono definite ulteriori più restrittive misure di prevenzione e contrasto

inerenti a progressivi scenari di gravità e livelli di rischio (area arancione e area rossa).

Nel fare rinvio a quanto già illustrato con circolare del 7 novembre u.s., in

merito all’impianto regolatorio del citato d.P.C.M. del 3 novembre 2020 e alle logiche

ispiratrici della sua articolazione, di seguito si forniscono alcune indicazioni in merito ai

principali elementi innovativi introdotti dai provvedimenti di ultima pubblicazione.

Vigenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 1, comma

1, del D.L. n. 158/2020).

L’articolo in epigrafe estende il limite massimo di vigenza dei decreti del

Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi delle norme emergenziali, elevandolo da

trenta a cinquanta giorni.

É sulla base di questa previsione normativa che, all’art. 14 del d.P.C.M. del

3 dicembre 2020, il termine di efficacia delle disposizioni in esso contenute è stato fissato

al 15 gennaio 2021.

Spostamenti (art. 1, comma 2, del D.L. n. 158/2020 e art. 1, commi 3 e 4,

del d.P.C.M. 3 dicembre 2020)

Nel perseguimento di una generale finalità di contenimento e limitazione

delle occasioni di diffusione del contagio, nel periodo temporale correlato alle festività

natalizie, tradizionalmente caratterizzato, in condizioni di normalità, da significativi

spostamenti di persone sul territorio nazionale, l’art. 1, comma 2 del decreto-legge

n.158/2020 detta una normativa specifica in materia.

In particolare, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 opera il divieto di

spostamenti tra regioni o province autonome diverse, indipendentemente dal rispettivo

livello di rischio, salvo che non ricorrano comprovate esigenze lavorative, situazioni di

necessità o motivi di salute.

Nell’ambito del suddetto arco temporale, nei giorni 25 e 26 dicembre 2020

e 1° gennaio 2021, sono vietati, in un’ottica più restrittiva, che tiene conto della maggiore

propensione alla mobilità, anche gli spostamenti tra comuni, restando ferme le stesse

cause eccettuative.

Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o

abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione

o provincia autonoma. Nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, il

suddetto divieto vige anche con riferimento alle seconde case ubicate in altro comune.

Si evidenzia che tra le situazioni di necessità, per le quali resta fermo l’uso

del modulo di autodichiarazione, può farsi rientrare, a mero titolo di esempio, l’esigenza

di raggiungere parenti, ovvero amici, non autosufficienti, allo scopo di prestare ad essi

assistenza, secondo quanto già chiarito in apposita FAQ pubblicata sul sito web del

Governo.

La norma in commento viene integralmente recepita nell’art. 1, comma 4,

del d.P.C.M. del 3 dicembre 2020.

Si richiama inoltre l’attenzione sulla previsione di cui all’art. 1, comma 3,

del citato d.P.C.M., che conferma la vigenza del cosiddetto “coprifuoco” nella fascia

oraria 22.00 – 5.00 e, per la sola giornata del 31 dicembre 2020, ne prolunga la durata fino

alle ore 7.00 del successivo 1° gennaio 2021.

Biblioteche e archivi (art. 1, comma 9, lett. r), del d.P.C.M. 3 dicembre

2020)

La disposizione in epigrafe, nel confermare la sospensione delle mostre e

dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura,

prevede l’apertura delle biblioteche, con la precisazione che i relativi servizi sono offerti

su prenotazione, nonché degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di

contenimento dell’emergenza epidemiologica.

Attività didattica in presenza; tavolo di coordinamento presso le Prefetture –

UTG (art. 1, comma 9, lett. s), del d.P.C.M. 3 dicembre 2020)

A parziale modifica della previgente disciplina, nell’articolo in esame si

prevede che, con decorrenza dal 7 gennaio 2021, l’attività didattica in presenza sia

garantita per il 75% della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche secondarie

di secondo grado.

In tale specifico ambito, la stessa disposizione prevede che i Prefetti

svolgano un’importante funzione di coordinamento, volta ad assicurare che l’effettiva

ripresa delle attività didattiche in presenza, per le predette istituzioni scolastiche, venga a

coniugarsi con le capacità del sistema di mobilità pubblica.

A tal fine la disposizione in commento istituisce presso ciascuna Prefettura,

presieduto dal Prefetto, un tavolo di coordinamento che, oltre alle amministrazioni statali

del comparto scolastico e dei trasporti, vede coinvolte tutte le amministrazioni territoriali

e le aziende di trasporto locale.

A tale sede istituzionale è affidata la definizione del più idoneo raccordo fra

gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto

pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di

trasporto a tal fine utilizzabili.

Fermo restando che la particolare e complessa attività in parola potrà

richiedere ulteriori indirizzi di carattere operativo, per i quali si fa riserva, è opportuno

evidenziare che il compito affidato ai Prefetti si inscrive nell’ambito delle funzioni di

rappresentanza generale del governo, di coordinamento delle amministrazioni statali

periferiche e di leale collaborazione con le autonomie territoriali, di cui all’art. 11 del

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Si rileva, altresì, che l’obiettivo di ripristinare nella misura del 75% della

popolazione studentesca interessata la didattica in presenza ha un orizzonte temporale

fissato, come detto, alla data del 7 gennaio 2021; sicché la convocazione del tavolo e le

conseguenti attività coordinamentali andranno sollecitamente avviate dalle SS.LL., al fine

di elaborare per tempo il documento operativo, previsto dalla norma, contenente le varie

misure che i diversi attori istituzionali dovranno porre in essere nell’ambito delle

rispettive competenze.

L’importanza che si annette all’adozione del documento operativo e alla sua

piena e tempestiva applicazione è testimoniata da vari elementi.

Innanzitutto, il documento deve indicare un termine, pienamente

compatibile con la data prefissata dal d.P.C.M., entro il quale devono essere assunte le

misure condivise.

Inoltre, nel caso in cui, trascorso il termine indicato, sussista una situazione

di inerzia, la disposizione, oltre a richiamare il potere sostitutivo del Prefetto di cui all’art.

11, comma 4, del citato D. Lgs. n. 300/1999, contempla l’esercizio da parte del Presidente

della Regione del potere di ordinanza, ex art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,

volto a garantire le misure organizzative strettamente necessarie al raggiungimento degli

obiettivi e delle finalità stabilite dal d.P.C.M..

Il ricorso al potere di ordinanza regionale, con efficacia limitata all’ambito

provinciale per il quale dovesse rendersi necessario il suo esercizio, si configura come

intervento “di chiusura”, ipotizzabile nel caso in cui l’azione diretta a riattivare la didattica

in presenza dovesse incorrere in criticità di varia natura, non superabili attraverso

l’espletamento della fase di coordinamento.

Per altro verso, potranno ben presentarsi situazioni nelle quali il raccordo

fra i due comparti, scolastico e trasportistico, sia già stato raggiunto in modo

soddisfacente attraverso precedenti interlocuzioni avvenute a livello territoriale; sicché, in

questo caso, il tavolo di coordinamento presso la Prefettura prenderà atto dell’intesa

raggiunta, da trasfondere nel documento operativo, avendone verificato la sostenibilità

rispetto agli obiettivi prefissati.

Inoltre, si osserva come la partecipazione al tavolo di coordinamento dei

sindaci e dei sindaci metropolitani potrà altresì consentire, per il raggiungimento delle

finalità in discorso, la più ampia valutazione di iniziative attivabili anche su altri piani e

con l’eventuale coinvolgimento di altri settori parimenti “sensibili” rispetto alla domanda

che investe il sistema del trasporto pubblico.

Tenuto conto della particolare delicatezza e rilevanza della tematica, si

pregano le SS.LL. di voler tenere puntualmente informato questo Gabinetto

sull’andamento del tavolo, fornendo periodici report e segnalando, con ogni urgenza, le

eventuali difficoltà che dovessero emergere nel corso dei lavori.

Attività commerciali al dettaglio (art. 1, comma 9, lett. ff) del d.P.C.M. 3

dicembre 2020)

La disposizione in commento introduce alcune significative novità rispetto

alla previgente disciplina in materia.

Infatti, con una più dettagliata formulazione, viene precisato che nelle

giornate prefestive e festive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno, oltre

che dei mercati e dei centri commerciali, anche delle gallerie commerciali, dei parchi

commerciali, delle aggregazioni di esercizi commerciali e delle altre strutture ad essi

assimilabili.

Viene inoltre ampliato l’ambito delle attività che restano consentite durante

le suddette chiusure festive e prefestive, rientrandovi ora anche i punti vendita di prodotti

agricoli e florovivaistici.

Un ulteriore profilo di novità è riferito all’apertura degli esercizi

commerciali al dettaglio, che nel periodo dal 4 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è

consentita fino alle ore 21.00, allo scopo di venire incontro alle esigenze di mobilità legate

allo shopping natalizio, diluendo in un maggior numero di ore l’accesso ai negozi.

Ristorazione negli alberghi (art. 1, comma 9 lett. gg) del d.P.C.M. 3

dicembre 2020)

Con una specifica previsione contenuta nell’articolo in esame è stato

stabilito che dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio

2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive sarà consentita solo con

servizio in camera. Resta pertanto preclusa, in quella giornata, ogni forma di ristorazione

negli appositi spazi comuni eventualmente presenti nelle suddette strutture.

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati in specifiche

strutture (art. 1, comma 9, lett. hh) del d.P.C.M. 3 dicembre 2020)

Rispetto alla precedente disciplina, il novero degli esercizi di

somministrazione di alimenti e bevande che restano comunque aperti è stato esteso alle

aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo gli itinerari europei E45 ed E55 e a

quelle presenti nei porti e negli interporti.

Impianti nei comprensori sciistici (art. 1, comma 9, lett. oo) del d.P.C.M. 3

dicembre 2020)

La citata disposizione fa decorrere dal 7 gennaio 2021 l’apertura, per gli

sciatori amatoriali, degli impianti nei comprensori sciistici; tale apertura resta peraltro

subordinata all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e

delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare

aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.

* * * *

Nel rilevare che la disciplina relativa alle misure di contenimento del

contagio da osservare in “area arancione” e in “area rossa”, di cui agli art. 2 e 3 del nuovo

d.P.C.M., non differisce da quella dettata dal precedente provvedimento emergenziale, si

richiama l’attenzione su alcune modifiche apportate riguardo alla regolamentazione degli

ingressi in Italia dall’estero.

In particolare, si segnala quanto previsto dall’art. 8, commi 6 e 7.

In base alla lett. a) del comma 6, a decorrere dal 10 dicembre 2020, nel caso

di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia in uno o più

Stati o territori di cui all’elenco C dell’allegato 20, occorrerà presentare al vettore e agli

organi preposti ai controlli l’attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti

all’ingresso, e quindi in territorio estero, a tampone risultato negativo. La mancata

presentazione di tale attestazione comporterà, fra l’altro, l’applicazione dell’obbligo di

sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di

quattordici giorni.

Fino al 9 dicembre 2020, per effetto della disposizione finale di cui all’art.

14, comma 3, del d.P.C.M., continueranno ad applicarsi le precedenti prescrizioni

contemplanti, per le stesse fattispecie, la possibilità di effettuare il tampone anche nelle 48

ore successive all’ingresso nel territorio nazionale.

Invece, nel periodo ricompreso fra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021,

l’obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario troverà

comunque applicazione nei confronti delle persone che, residenti o meno in Italia,

facciano ingresso nel territorio nazionale per motivi diversi da quelli indicati dall’art. 6,

comma 1, del nuovo d.P.C.M., provenendo dagli stessi Paesi dell’elenco C (art. 8, comma

6, lett. b).

Pertanto, saranno ugualmente soggetti a quarantena le persone residenti, ad

esempio, in Francia che entrino in Italia per turismo, come pure i cittadini italiani che,

recatisi in Francia per turismo, rientrino nel territorio nazionale per raggiungere la propria

residenza.

Parimenti, in forza del successivo comma 7 dello stesso articolo 8, l’obbligo

della sorveglianza sanitaria e dell’isolamento fiduciario si applicherà anche nei confronti

delle persone che, per motivi diversi da quelli indicati all’art. 6, comma 1, abbiano

soggiornato o siano transitate nei Paesi e territori di cui all’elenco C dell’allegato 20 in

uno o più giorni compresi nell’arco temporale 21 dicembre 2020-6 gennaio 2021.

Dovranno, perciò, sottoporsi al predetto obbligo anche coloro che,

trovandosi nelle condizioni precedentemente precisate, siano usciti dal territorio nazionale

anche prima del 21 dicembre 2020 o vi facciano rientro dopo il 6 gennaio 2021.

Degna di nota è, altresì, l’introduzione, all’art. 8, comma 7, lett. p), di una

nuova, specifica ipotesi di esenzione dagli obblighi di tampone o quarantena, riguardante i

voli “COVID-tested”, di cui all’ordinanza del Ministero della Salute del 23 novembre

2020 e successive modificazioni.

Si segnala, infine, la previsione di cui all’art. 10, comma 7, del d.P.C.M.,

relativa alla sospensione, a decorrere dal 21 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021, dei

servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana, aventi come luoghi

di partenza, di scalo ovvero di destinazione finale porti italiani.

Dal 20 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021 è altresì fatto divieto alle

società di gestione, agli armatori e ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera,

impiegate in servizi di crociera, di fare ingresso nei porti italiani, anche ai fini della sosta

inoperosa.

* * * *

Si raccomanda di voler pianificare, nell’ambito dei lavori del Comitato

provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, mirati servizi di controllo del territorio,

specie in prossimità delle festività natalizie, dedicando particolare attenzione alle aree di

maggiore affollamento, in cui si possono verificare fenomeni di inosservanza, anche

involontaria, delle misure di distanziamento interpersonale.

All’uopo, andranno opportunamente sensibilizzati tutti gli attori della

sicurezza urbana coinvolti nel dispositivo di controllo, tenuto conto della necessità di

rafforzare le risorse in campo in ragione della maggiore gravosità dell’impegno.

Analoga attenzione andrà rivolta ai controlli da effettuarsi sulle principali

arterie di traffico e sui vari nodi delle reti di trasporto, in considerazione, soprattutto, degli

spostamenti conseguenti alle particolari restrizioni previste dal comma 4 dell’art.1 del

nuovo d.P.C.M.

Si confida nella consueta puntuale attuazione delle funzioni di esecuzione e

monitoraggio, ribadite dall’art. 13 del nuovo d.P.C.M., e si ringrazia per l’attenzione.

