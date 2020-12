Barriere alzate tutta la notte. Il Mose salva Venezia

05 dicembre 2020 a

A Venezia per la prima volta sono state alzate in notturna le paratie del Mose alle tre bocche di porto che hanno protetto la città da una forte acqua alta. La previsione del Centro maree del comune di Venezia era di una massima di 135 centimetri ma il il livello di marea in laguna è arrivato al massimo a 75 centimetri, lasciando il centro storico all’asciutto. Forse la paratie saranno abbassate nel corso della giornata per essere rialzate in serata se necessario.

