Danno da vaccino, Marco Rizzo contro il governo: "Si tutelano le grandi case farmaceutiche"

"Perché sui vaccini si tutelano le grandi case farmaceutiche invece dei cittadini?". Il segretario del Partito Comunista Marco Rizzo picchia durissimo contro il governo. Mentre il dibattito sulla vaccinazione obbligatoria ai tempi del Covid infiamma i social Rizzo pubblica un post destinato a far discutere. Il leader del Pci punta il dito contro la mancanza di chiarezza. "Credo che per incentivare le persone ad aderire liberamente a questa pratica di salvaguardia della propria ed altrui salute serva chiarezza - scrive Rizzo su Facebook - In primo luogo, bisogna costringere legislativamente (con decreto) alla responsabilità i gruppi farmaceutici al risarcimento dei danni in caso di conseguenze dovute alla vaccinazione. Se il Governo non farà questo vuol dire che è complice, se l ‘opposizione non si batterà per questo vuol dire che è complice. Il profitto delle case farmaceutiche non può esser più importante della tutela della popolazione. In una società socialista questo problema non esiste perché la corsa al profitto e alla speculazione sarebbe sostituita dal fatto che della salute pubblica se ne occupa integralmente il governo e lo Stato".

