Il flop del governo sui migranti. Malta li ricolloca tutti, noi due su cento

Malta ricolloca quasi tutti i clandestini arrivati. L’Italia solo il 2,4 per cento. Lo denuncia sul Giornale di oggi Chiara Giannini, in un documentato articolo.

Le cifre sino evidenti: Malta, da gennaio 2019, ha ricollocato in altri Paesi 1.179 migranti, ovvero la quasi totalità di quelli giunti sull’isola. L’Italia 1.079, ovvero il 2,4 per cento dei 43.439 giunti in questo periodo sulle coste italiane.

“Ecco dove ha portato la politica fallimentare di questo governo”, scrive su Facebook la giornalista che ringrazia l’eurodeputata leghista Silvia Sardone "per avermi girato le risposte della Ue a due sue interrogazioni che hanno consentito di aver fatto luce su dati ancora nascosti alla pubblica opinione del nostro paese".

