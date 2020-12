Positiva al covid sale sul tram e sviene, paura a Torino

02 dicembre 2020 a

E' salita sul tram nonostante avesse il coronavirus gettando nel panico tutti i passeggeri. Una marocchina di 48 anni era sulla linea 4 a Torino quando si è sentita male ed è svenuta all'altezza dei Giardini Reali. L'autista ha subito fermato il tram per paura del Covid e ha chiamato l'ambulanza. Nel frattempo, dopo aver evacuato il mezzo dai passeggeri, gli agenti della volante chiamati sul posto hanno cercato di contattare col telefonino della donna qualche conoscente. Hanno così scoperto che la marocchina era risultata positiva al test del coronavirus e quindi sarebbe dovuto restare a casa in isolamento. La 48enne si trova ora in ospedale e se dovesse essere confermata la positività rischia la denuncia.

