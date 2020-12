L'ultimo libro di Osho in edicola con Il Tempo. La satira ai tempi del Covid

01 dicembre 2020 a

E che, ho bisogno di presentarvelo Osho? Federico Palmaroli (il suo vero nome) è la vera medicina in questi tempi drammatici per ogni lettore de Il Tempo: il solo in grado di strappare un sorriso anche nei giorni più difficili. Sfogliando il suo «Vedi de fa poco 'o spiritoso» (Rizzoli) che oggi potete tutti acquistare insieme alla copia del Tempo, mi sono messo a ridere come se quelle immagini e le battute fulminanti di Osho non le avessi mai viste prima. Invece le avevo pubblicate quasi tutte (qualcuna è inedita per me e per voi lettori), ma anche un anno dopo sono attuali e divertenti.

Ed è proprio lì la genialità di Federico che come i grandi vignettisti riesce a trasformare le immagini dell'epoca in un quadro che coglie il carattere dei personaggi con battute che diventano veri e propri editoriali e restano nel tempo ben al di là della cronaca.

Dimenticheremo forse molti dei personaggi di queste immagini e fra qualche anno ci si chiederà vedendole chi mai erano stati. Difficile che le figurine della politica di oggi passino alla storia, ma ogni scatto di Osho resterà a inchiodare la fragilità e l’inconsistenza di questi tempi. E a suo modo diventerà storia.

Franco Bechis



