Vaccino Covid, Moderna chiede l'autorizzazione a Europa e Usa

Moderna prevede di richiedere oggi per il suo vaccino contro il coronavirus l’autorizzazione all’uso di emergenza (Eua) all’Fda statunitense (Food and drug administration). La società americana, inoltre, prevede di richiedere oggi anche un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata all’Agenzia Europea per i Medicinali (Ema).

Per quanto riguarda la richiesta avanzata da Moderna alla Fda, il prossimo passo, si legge nella nota della società, sarà una riunione del "Vaccines and related biological products advisory committee" (Vrbpac) per esaminare i dati sulla sicurezza e l’efficacia dell’mRNA-1273, che si terrà, secondo la comunicazione avenuta dall’Fda il 17 dicembre.

