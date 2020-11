Vaccino covid, "al via trasporto Pfizer tra Usa ed Europa"

28 novembre 2020 a

Washington, 28 nov. (Adnkronos) - In attesa dell'approvazione della Food and Drug Administration (Fda) e degli enti regolatori europei e internazionali, sono iniziate le operazioni di trasporto del vaccino Pfizer per il coronavirus nei vari centri di distribuzione. Ad occuparsene, riporta il Wall Street Journal, è la United Airlines, con una serie di cargo che a partire da venerdì hanno iniziato a fare la spola tra l'O'Hare International Airport di Chicago e l'aeroporto internazionale di Bruxelles.

Secondo il quotidiano, Pfizer ha ampliato la capacità dei siti di distribuzione che si trovano a Pleasant Prairie, nel Wisconsin, e a Karlsruhe, in Germania. L'azienda farmaceutica per la catena di distribuzione intende utilizzare valigette-frigo a bordo degli aerei e dei camion che poi distribuiranno il vaccino nel mondo.

La United Airlines sarà autorizzata a trasportare sui propri voli cinque volte la quantità di ghiaccio secco normalmente consentita, per mantenere il vaccino alla giusta temperatura. Sempre secondo il Wsj, altre compagnie aeree si stanno preparando ad utilizzare i propri aerei per il trasporto del vaccino.