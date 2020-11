L'epidemiologo Ciccozzi: rischiamo di pagare le folle del black friday

30 novembre 2020 a

a

a

"I dati sembrano in miglioramento ma quello che si è visto durante il black friday mi preoccupa, c'è il rischio di un aumento dei casi". L'epidemiologo dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, Massimo Ciccozzi, intervenendo a RaiNews 24 solleva il problema degli assembramenti per lo shopping nelle grandi città, visti nel fine settimana, e i timori in vista del Natale.

E la scuola? CI sono le condizioni per riaprire? "Se l'alternativa è tra la scuola e i ragazzi in giro per la città maglio la prima - ha detto Ciccozzi - In classe ci sono protocolli ben definiti ma il problema solo l'entrata e l'uscita dagli istituti e soprattutto i mezzi pubblici, come abbiamo visto".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.