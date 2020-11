Bollettino Covid, oggi 15mila nuovi casi. Salgono i numeri di ricoveri e vittime

30 novembre 2020 a

Di nuovo su i ricoveri e il rapporto tra tamponi effettuati e positivi, con le terapie intensive che scendono solo di poche unità. Il bollettino di oggi, lunedì 30 novembre, non è rassicurante. Sono 16.377 i nuovi casi di Covid.19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri i nuovi casi erano 20.648 su 176.934 persone testate). Sono 130.524 i tamponi effettuati, con un rapporto con i positivi pari al 12,5%, ossia in crescita delo 0,9% rispetto a ieri.

Resta alto il numero dei morti quotidiani. Ieri erano stati 541, oggi salgono a 672, per un totale di 55.576. Ancora giù le terapie intensive, -9 (stesso dato di ieri), 3.744 in tutto, mentre dopo diversi giorni tornano a crescere i ricoveri, 308 in più (ieri -420), e sono in totale 33.187.

Tra i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute emerge che l'Emilia-Romagna la regione con il maggior numero di casi registrati nelle ultime 24 ore, 2.041, seguita da Veneto (2.003), Lombardia (1.929) e Campania (1.626).

Nel Lazio sono 90.201 gli attuali casi positivi al Covid-19, di questi 86.467 sono in isolamento domiciliare. Mentre 3.734 persone sono ricoverate, di cui 350 in terapia intensiva. Infine, 2.367 persone sono decedute e 27.212 guarite. In totale sono stati esaminati 119.780 casi. Lo riporta il bollettino della Regione Lazio.

