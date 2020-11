Alessandra Moretti a "Non è L'Arena". E il siparietto con l'ex Giletti è servito

Giada Oricchio 29 novembre 2020 a

A "Non è l'Arena" anche domenica 29 novembre torna in studio l'europarlamentare del Partito Democratico. Alessandra Moretti. E l'ex compagna del conduttore del talk di La7 Massimo Giletti, già ospite in più di un'occasione nel programma, colpisce ancora. "Ci diamo del tu o del lei?" chiede al giornalista che le ha dato la parola per replicare al sindaco di Napoli, Luigi De Magistris sull'emergenza Covid in Campania. E il siparietto tra ex è servito in diretta: "Prima di tutto voglio sapere se ci diamo del tu o del lei... perché sai...". Ma Giletti non si scompone: "Come vuole" risponde. "Allora io ti do del tu, tu dammi del lei... come sempre non ci troviamo..." sottolinea la Moretti. Sorriso imbarazzato e via con il talk.

